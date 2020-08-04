С четверга, 6 августа, в Киеве будет временно ограничено движения транспорта по Лыбидской площади. В течение недели там будут ремонтировать дорожное полотно.

Об этом со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодора" сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Частичное ограничение движения будет действовать с 20:00 6 августа и до 10:00 14 августа. В это время на Лыбидской площади дорожники начинают средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке между бул.Дружбы Народов и ул. Джона Маккейна.

"В ночь на 7 августа начнут снимать старое асфальтовое покрытие. Во время работ движение будет частично ограничено", – сообщили в КГГА.

Напомним, на проспекте Степана Бандеры из-за ремонта ограничили движение. Дорога частично перекрыта в период с 00:00 1 августа до 23 августа.

Также мы писали, что в Киеве ограничивали движение на съездах Шулявского путепровода.