Российские хакеры атаковали почту бывшего британского министра. Фото: PxHere

Российские хакеры смогли завладеть 451 страницей важной информации, взломав личную электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса. Данные, которые непосредственно касаются государственных дел, выложили в сети. 

Об этом пишет The Guardian.

Целью хакеров была информация о торговых переговорах Великобритании с США. А почтовый аккаунт консерватора Фокса подвергался хакерским атакам несколько раз в период с 12 июля по 21 октября 2019 года.

Хакеры использовали "целевой фишинг" - технику, популярную среди специалистов из РФ. При данной методике взлома объекту отправляются внешне правдоподобные электронные письма, в которых предлагается нажать на вложенный файл. Он содержит вредоносный код, предназначенный для предоставления доступа или контроля над компьютером жертвы.

При этом сейчас Фокс, будучи депутатом-консерватором, претендует на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Поэтому вопрос его кибербезопасности особенно важен.

Источники в Уайтхолле указали, что документы были получены хакерами в результате взлома личного, а не парламентского или министерского аккаунта. Конкурирующая партия лейбористов, в этой связи, поинтересовалась, почему Фокс использовал незащищенную личную электронную почту для государственных вопросов.

Данные переписки просочились в интернет. В частности, они были размещены в социальной сети Reddit. 

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