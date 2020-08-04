По состоянию на утро вторника, 4 августа, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 1 061 человек. Общее число заболевших украинцев достигло отметки в 74 219 человек. Вчера, 3 августа, в стране насчитывалось 73 158 зараженных.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

С начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 1 764 человек (прирост за сутки +26). Выздоровели 40 613 человек (+737). Общее число заболевших уже 31 842 (+298).

Напомним, президент США Донапльд Трамп заявил про перелом в борьбе с Сovid-19.

Также "Страна" рассказывала, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что эффективной вакцины от коронавируса может и не быть никогда.

Кроме этого мы сообщали, что пациентка с Covid-19 заразила врачей и закрыла роддом в Сумах на карантин.