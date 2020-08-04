Луцк - Полтава - Киев: маршрут украинского терроризма

Полку террористов в Украине прибыло. Вчера волна захватов заложников докатилась до столицы, где гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в бизнес-центре вместе с его руководительницей и требовал - нет, не денег, а прямого эфира на украинском ТВ.

Естественно, по горячим следам теракта все сразу вспомнили о первом эпизоде этого уже сериала - Луцком, - где требования тоже были чисто политическими, да и сам захват заложников, по сути, был способом добиться публичности. В этом смысле киевский теракт оказался повторением луцкого.

И потому вспомнили так же о том, что требование луцкого преступника президент Украины выполнил, чем, по мнению многих, открыл ящик Пандоры. Так это или не так, большого значения не имеет. В этой ситуации оба решения были плохими, и тот факт, что все остались живы, в конечном итоге перевешивает все остальное. Но на будущее власти необходимо сделать так, чтобы эту террористическую волну остановить.

Коронавирусный бунт в Луцке и Тернополе

Пока же власть пытается разобраться с "коронавирусным сепаратизмом". Начался он еще весной - с попытки черкасского мэра проявить независимость от непоследовательной карантинной политики центра. Теперь в борьбу с Киевом вступили два других мэра - из облцентров Западной Украины.

Адаптивный карантин с введением зон разных цветов был попыткой центральной власти проявлять хоть какую-то жесткость в ситуации, когда заболеваемость коронавирусом, и одновременно не угробить экономику страны. Но, как оказалось, деление страны на регионы разных цветов принесло другую проблему.

Луцк и Тернополь оказались в красной зоне - и это обязывает их усилить карантинные меры. Однако и мэры, и горсоветы сделать это отказались. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что руководству двух городов придется за это отвечать, но он же и объяснил: у них сейчас на носу выборы, и это важнее. В самом деле, если мэр проиграет выборы, то отвечать уже не придется. В общем, семь бед - один ответ.

У центра на это нашелся свой ответ: междугородный транспорт в Луцк и Тернополь больше не ходит, а поезда проезжают эти два города, как Ленин Германию, - без остановок. Правда, не опломбированными.

И это, пожалуй, правильный ответ, поскольку реагировать на ухудшение эпидемической ситуации нужно. Однако ответ не универсальный.

Не универсальный потому, что эту меру нельзя применить к Киеву. Хотя столица и балансирует все время на грани попадания в красную зону, если запретить поезда и автобусы в нее, то жизнь в стране остановится почти так же, как и во время весеннего карантина, - потому что Киев является перевалочным хабом для многих маршрутов.

А если какую-то меру нельзя применить ко всем, это неизбежно приведет к росту недовольства в "наказанных" регионах. Собственно, пример Луцка и Тернополя - лучшее тому доказательство: местные власти так бунтуют не столько потому, что не хотят усиления карантина, сколько потому, что под "наказание" попали только они.

И об этом центральной власти надо задуматься, потому что карантинный сепаратизм может перерасти в политический.

Выкручивание рук: ЕС идет по пути МВФ

Кабмин тем временем продолжает искать, где бы еще одолжить деньги. С месяц назад Евросоюз объявил, что готов выделить Украине 1,2 млрд евро, и все порадовались тому, каким щедрым стал Брюссель после того, как МВФ выкрутил нашей власти все руки и после этого дал свой транш. Однако вчера стало известно, что ЕС тоже не занимается альтруизмом, - у него есть свой план выкручивания рук.

Кабмин и тут подписал меморандум, в котором обязался выполнить целый ряд пунктов. Причем опять сделал это тайно - даже от парламента. Причем от парламента, видимо, в первую очередь, потому что один из самых главных пунктов, которые требует ЕС, - это отмена ограничения зарплат членов наблюдательных советов госкомпаний 47 тысячами гривен, введенная на время карантина.

На сегодняшний день это одна из самых болезненных тем для власти. Верховная Рада ввела такое ограничение после того, как все СМИ несколько раз написали о гигантских зарплатах во всевозможных "укрпочтах" и "укрзализныцях". Западу, очевидно, это не понравилось, поскольку началось сильное давление на Зеленского - и президент таки внес в парламент проект отмены ограничения зарплат. Но даже Зеленскому пришлось пойти на попятную, поскольку стало понятно, что через Раду он такое не продавит и только наберет кучу минусов для собственного рейтинга.

И в такой ситуации непонятно, почему Шмыгаль согласился подписаться под этим пунктом. Ведь очевидно, что его с таким законопроектом в парламенте пошлют еще дальше, чем Офис президента. А если так, то вообще зачем вести переговоры о том, чего не дадут?

А самое главное: сколько можно еще унижаться, беря в долг деньги под условия, которые идут во вред стране? Ведь это же не грант: отдавать будет нужно, а отдавать будет нечем, потому что условия такие…

Перемирие работает. А что потом?

Вчера штаб ООС опубликовал на удивление оптимистическую статистику нарушений режима перемирия, введенного на Донбассе. О небольшом количестве выстрелов все же сообщается, но главная цифра - это ноль в графе "Потери".

Безусловно, такая статистика не может не радовать. Отсутствие потерь среди мирного населения и военных - это главный показатель эффективности любых договоренностей. Однако следом возникает вопрос: а что дальше?

Все нормальные люди хотят, чтобы потерь вообще больше не было никогда. Но возможно ли это в ситуации, когда войска продолжают находиться друг против друга с оружием?

Очевидно, что нет. Дальше должно быть разведение войск, как это предписано "Формулой Штайнмайера". Однако даже этот минимальный шаг до сих пор не согласован, поскольку вызывает противодействие националистов.

И даже если разведение произойдет, то как долго оно продлится, если украинская власть в несколько голосов говорит о том, что единственный мирный план - Минские соглашения - надо пересматривать?

При этом у самой украинской власти нет рецепта такого пересмотра. Есть только абстрактный пункт о первичной передаче границы под контроль Киева. Но очевидно, что мирный план с такой последовательностью невозможен.

Ключевой аспект любого мирного плана - обеспечение безопасности населения. Местные жители не должны подвергаться угрозе того, что к ним приедут радикалы с "большой Украины" и устроят террор. Без предварительных мер обеспечить это невозможно, потому что украинская власть не в состоянии гарантировать даже безопасность журналистов или политиков, работающих в легальном поле.

Вот и возникает вопрос о том, что до передачи границы под контроль нужно создать какие-то структуры, которые обеспечат безопасность жителей Донбасса. А создать такие структуры, которые будут признаны Киевом, может только местная власть на выборах, признанных украинской властью. И в результате все возвращается к тому, что мирный план можно выполнить только в последовательности, предусмотренной "Минском-2". И любые альтернативы обречены на провал.

Этого не могут не понимать на Банковой. А потому, выступая против Минских соглашений, украинская власть фактически выступает за то, что боевые действия однажды возобновятся. И сегодняшние оптимистические отчеты станут историей.

Приговор за радикализм: первая ласточка?

Пример того, какие меры нужно принимать, чтобы повысить безопасность граждан, продемонстрировала Полтава. Там суд вынес приговор радикалу, который угрожал в соцсетях журналистке. Правда, срок ему дали условный, да и само дело привело к суду только с третьего раза, но сам прецедент крайне важен для всей Украины.

Для того, чтобы улицы городов стали безопаснее, а на Донбассе появился шанс остановить войну, подобные приговоры должны стать регулярным явлением. Причем полтавский пример еще мягок.

Система профилактики должна начинаться с задержания. Если некто облил зеленкой или ударил кого-либо по политическим мотивам или за профессиональную деятельность, он автоматически должен быть арестован без права залога. Суд потом может вынести и условный приговор, но уже само пребывание в СИЗО до суда станет достаточной профилактикой последующих преступлений - как со стороны данного преступника, так и со стороны его потенциальных последователей.

Полгода таких арестов - и уличный радикализм сойдет на нет. Что позволит самой власти быть более самостоятельной в принятии решений и повысит шансы на то, что война на Донбассе будет закончена на более приемлемых для Украины условиях.