Несмотря на то, что число зараженных коронавирусом в США растет с каждым днем, президент Дональд Трамп на своем традиционном брифинге в Белом доме выступил с очень оптимистичным заявлением. По его словам, власти начинают "видеть признаки существенного прогресса".

Видеотрансляция брифинга была осуществлена в официальном Twitter Трампа.

"Мы начинаем видеть признаки существенного прогресса. По всей стране число случаев (заражения коронавирусом - Ред.) сократилось примерно на 6% с прошлой недели… И я должен добавить, что вирус отступает", - публично заявил Дональд Трамп.

Напомним, что по данным Университета Хопкинса, в США на 4 августа 155 398 человек умерли от коронавируса и число зараженных составило 4 712 945 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ допустили, что эффективной вакцины от коронавируса может и не быть никогда.

Так же мы рассказывали, что коронавирусом переболели меньше 10 процентов населения Земли.