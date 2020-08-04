На Ближнем Востоке очередной виток эскалации военного конфликта. Армия Израиля вот уже второй день подряд атакует позиции Сирии на юге страны.

По заявлению израильской армии, ее истребители и вертолеты нанесли удары по позициям ВС Сирии на юге арабской республики - в ответ на вчерашнюю попытку боевиков заложить взрывчатку на границе.

Армия Сирии заявила, что израильские вертолеты атаковали ее передовые позиции на Голанских высотах, удары нанесли серьезный материальный ущерб. Госагентство САНА до этого сообщило, что ПВО отражают атаку Израиля на юго-западе провинции Дамаск.

Об этом передает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

Ранее "Страна" сообщала, что Сирия отдает России свой морской порт Тартус в аренду на 49 лет.