Эпидемия коронавируса продлжает распространяться по Украине, отправляя на карантин порой целые учреждения. Так, например, вчера, 3 августа, в Сумах власти были вынуждены закрыть на две недели "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии".

Здесь одна из рожениц заразила четырех медиков Covid-19.

"Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" закрылся на карантин на две недели. На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток будет временно принимать областной перинатальный центр)", - сообщили в пресс-службе Сумском городском совете.

Во время внеплановой ПЦР-диагностики у четырех работников заведения обнаружили положительные результаты. Больных медиков направили на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем. Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

Ранее "Страна" сообщала, что в Луцке горсовет отказался ужесточать карантин, несмотря на попадание города в "красную" зону.