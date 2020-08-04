Украинки рискуют подвергнуться нападениям не только у себя на Родине (что показала история с журналисткой "Интера" Анастасией Луговой - Ред.), но и на модных заграничных курортах.

В Турции произошло ЧП с известной украинской топ-моделью Дарьей Кирилюк. Она и ее друзья были жестоко избиты охраной отеля. Обо всем этом Дарья Кирилюк написала в своем Instagram.

"Я не хочу молчать и рассказываю историю, что случилась со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло", - написала Дарья Кирилюк.

Ранее "Страна" сообщала, что избитая в поезде журналистка "Интера" рассказала, кто ее спас от насильника-рецидивиста.