Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом в разных областях страны по состоянию на 4 августа. За последние сутки заразилось еще 1 061 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава:

Винницкая область - 2848 случаев;

Волынская область - 4008 случаев;

Днепропетровская область - 1459 случаев;

Донецкая область - 903 случая;

Житомирская область - 1967 случаев;

Закарпатская область - 5384 случая;

Запорожская область - 851 случай;

Ивано-Франковская область - 5041 случай;

Кировоградская область - 711 случаев;

Киев - 8662 случая;

Киевская область - 3877 случаев;

Львовская область - 10 067 случаев;

Луганская область - 130 случаев;

Николаевская область - 648 случаев;

Одесская область - 3545 случаев;

Полтавская область - 466 случаев;

Ровенская область - 6355 случаев;

Сумская область - 560 случаев;

Тернопольская область - 3121 случай;

Харьковская область - 4093 случая;

Херсонская область - 230 случаев;

Хмельницкая область - 1200 случаев;

Черновицкая область - 6229 случаев;

Черкасская область - 955 случаев;

Черниговская область - 909 случаев.

"По состоянию на 4 августа в Украине зафиксирован 1 061 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 74 219 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 764 летальные, 40 613 пациентов выздоровели. Проведено 1 081 146 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 737 пациентов.

На стационарном лечении находится 4 969 человек, из них 132 пациента подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18 715 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 546 пациентов.

Напомним, после заболевания коронавирусом нардепов-мажоритарщиков Павла Халимона и Сергея Гривко у сидящих с ними рядом в зале Рады коллег пока нет симптомов Covid-19. Однако Зеленский старается не проводить личных встреч с нардепами.

Как сообщала "Страна", директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гербейесус заявил, что ВОЗ завершила в Китае миссию о причинах возникновения коронавируса.