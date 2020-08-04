Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 4 августа
Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом в разных областях страны по состоянию на 4 августа. За последние сутки заразилось еще 1 061 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава:
- Винницкая область - 2848 случаев;
- Волынская область - 4008 случаев;
- Днепропетровская область - 1459 случаев;
- Донецкая область - 903 случая;
- Житомирская область - 1967 случаев;
- Закарпатская область - 5384 случая;
- Запорожская область - 851 случай;
- Ивано-Франковская область - 5041 случай;
- Кировоградская область - 711 случаев;
- Киев - 8662 случая;
- Киевская область - 3877 случаев;
- Львовская область - 10 067 случаев;
- Луганская область - 130 случаев;
- Николаевская область - 648 случаев;
- Одесская область - 3545 случаев;
- Полтавская область - 466 случаев;
- Ровенская область - 6355 случаев;
- Сумская область - 560 случаев;
- Тернопольская область - 3121 случай;
- Харьковская область - 4093 случая;
- Херсонская область - 230 случаев;
- Хмельницкая область - 1200 случаев;
- Черновицкая область - 6229 случаев;
- Черкасская область - 955 случаев;
- Черниговская область - 909 случаев.
"По состоянию на 4 августа в Украине зафиксирован 1 061 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 74 219 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 764 летальные, 40 613 пациентов выздоровели. Проведено 1 081 146 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 737 пациентов.
На стационарном лечении находится 4 969 человек, из них 132 пациента подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18 715 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 546 пациентов.
Напомним, после заболевания коронавирусом нардепов-мажоритарщиков Павла Халимона и Сергея Гривко у сидящих с ними рядом в зале Рады коллег пока нет симптомов Covid-19. Однако Зеленский старается не проводить личных встреч с нардепами.
Как сообщала "Страна", директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гербейесус заявил, что ВОЗ завершила в Китае миссию о причинах возникновения коронавируса.