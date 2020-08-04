Пострадавшая от жестокого насильнка в поезде "Укрзализныци" ведущая телеканала "Интер" Анастасия Луговая рассказала, почему ее обидчика Виталия Рудзько нельзя считать невменяемым.

По словам жертвы, несостоявшийся насильник тщательно подготовился, чтобы убедить проводников в том, что знаком с ней.

Об этом пострадавшая от нападения Анастасия Луговая написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня днем ​​после обезболив челюсть менее болела, но потом стало хуже. Сейчас только мурлыкаю. Очень плохо. Голова болит. Нужно еще уколоть обезбол, но врачи советуют то сделать позже, потому что можно навредить организму.Сегодня днем ​​после обезболив челюсть менее болела, но потом стало хуже. Сейчас только мурлыкаю. Очень плохо. Голова болит. Нужно еще уколоть обезбол, но врачи советуют это сделать позже, потому что можно навредить организму. Я четвертый день в таком состоянии до сих пор мне не осмотрели моего носа, который просто трещит от боли. И синяки под глазами - это факт, что с носом не все в порядке. Еще у меня не все в порядке с правым ухом. Нападающий сорвал сережки, а когда бил - сломал его. Обезбол помогает, но временно притупить весь боль", - написала она.

Также девушка поделилась, что до сих пор боится за свою жизнь - нападающий узнал ее адрес прописки, год рождения и полное имя, когда рылся в личных вещах, пока девушка бегала по вагонам и искала помощи. Эту информацию он использовал, чтобы убедить проводников в том, что он знаком с пострадавшей. И они ему поверили. Девушка рассказала о подробностях, чтобы доказать, что на такую построение такого плана на несколько шагов вперед способен только здоровый психически человек.

"Я вас уверяю, он осознанно все делал! Он продумал каждую деталь! Он осознанно перенес вещи из своего купе в наше, когда я с сыном скрывались у проводницы. Он рылся в моих вещах, забрал деньги и вещи, он забрал мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня. Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана.. и в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним! Представьте!", - добавила она.

По словам Луговой, он также пытался отделаться от срока, предложив взятку супругу пострадавшей, осознав тяжесть своего поступка. Уже после этого он, как утверждает жертва, признал свою вину.

Напомним, телеведущая канала "Интер" Анастасия Луговая, которая ехала вместе с сыном в поезде "Мариуполь-Киев", сообщила, что ночью к ней в купе вломился незнакомый мужчина (Виталий Рудзько) избил и пытался изнасиловать.

Как сообщала "Страна", тележурналистка канала "Интер" Анастасия Луговая которую жестоко избили в поезде "Мариуполь - Киев" рассказала, как ей удалось спастись от насильника, трижды судимого уроженца Запорожья Виталия Рудзько.

Также "Страна" писала, что после того, как пассажир поезда избил и пытался изнасиловать телеведущую, украинская железнодорожная компания "Укрзализныця" хочет вернуть полицейское сопровождения в поездах дальнего следования. В компании просят правоохранителей обеспечить надлежащую охрану.