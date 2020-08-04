Коллегия судей Гражданского суда ВС по одному из дел пришла к выводу, что назначая встречи отца с малолетним сыном суд должен руководствоваться прежде всего интересами ребенка.

Об этом информирует Юрлига.

Суть дела состояла в том, что суд первой инстанции, с решением которого согласился апелляционный суд, назначил график встреч отца с сыном, однако отметил, что они должны проходить только по желанию ребенка, с учетом его здоровья, потребностей и интересов, без принудительного содержания ребенка отцом у себя дома против его воли. Во время пребывания сына с отцом последний несет полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда исключил из мотивировочной части решений предыдущих судов указанные оговорки.

Установив, что права отца нарушаются матерью, суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, пришел к правильному выводу об определении способа участия отца в воспитании ребенка и общении с ним путем установления графика его систематических свиданий с сыном.

В то же время суды не установили объективных условий, при которых такие свидания могут происходить исключительно по желанию ребенка.

Верховный Суд отметил, что, определяя способы участия отца в общении с ребенком и его воспитании, необходимо давать системную оценку фактам и обстоятельствам, которые влияют на принятие определенного решения, в частности, суд должен учитывать прежде всего интересы ребенка, которые не всегда могут соответствовать его желанию, с учетом возраста, состояния здоровья, психоэмоционального состояния.

Ни орган опеки и попечительства, ни ответчик по делу не предоставили судам первой и апелляционной инстанций доказательств в подтверждение вывода о том, что участие отца в общении с ребенком и его воспитании возможно только по желанию ребенка, а также между отцом и ребенком существуют устойчивые психоэмоциональные препятствия в общении.

Учитывая постоянное проживание ребенка с матерью, тесную психоэмоциональную связь именно с ней, оговорка о свиданиях отца с ребенком исключительно по желанию ребенка приведет к невозможности реализации отцом своих прав на участие в воспитании и свидания с ребенком.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 171 СК Украины ребенок имеет право на то, чтобы быть выслушанным родителями, другими членами семьи, должностными лицами по вопросам, которые касаются его лично, а также вопросам семьи. Ребенок, который может высказать свое мнение, должен быть выслушан при решении между родителями спора относительно его места жительства.

Однако суд должен учитывать высказанное мнение системно, выясняя фактические обстоятельства дела, исследуя и предоставляя надлежащую правовую оценку собранным по делу доказательствам в совокупности, что в результате будет способствовать правильному решению вопроса о месте проживания ребенка. Только так будут обеспечены наилучшие интересы ребенка, а не интересы и желания родителей, которые они не могут или не желают решать внесудебным способом.

При этом суд вправе вынести решение вопреки мнению ребенка, если этого требуют его интересы (часть 3 статьи 171 СК Украины).

В деле, которое пересматривается, малолетний сын не высказывал мнения относительно участия отца в общении с ним и в его воспитании, суд не установил на основании надлежащих и допустимых доказательств, что психоэмоциональное состояние мальчика свидетельствует о том, что общение с отцом по его желанию не соответствует наилучшим интересам ребенка.

Также Верховный Суд пришел к выводам о необходимости исключения из мотивировочной и резолютивной частей решений судов выводов о том, что установление свиданий и общения сына с отцом может происходить без принудительного содержания ребенка у себя дома против его воли.

Такое условие понятно, установлено общими принципами права, нет необходимости указывать об этом в решении суда.

Определение решением суда, что на время пребывания сына с отцом последний несет полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка, также не соответствует требованиям законодательства, поскольку решением суда не могут быть изменены императивные нормы права.

Ранее Верховный суд разъяснил, кто не может быть пострадавшим от неуплаты алиментов.

Также мы писали, что согласно разъяснению ВС, в каких случаях сумма алиментов может быть автоматически увеличена.