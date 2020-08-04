Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что Covid-19, вызванный новым коронавирусом, перенесли около 10% людей.

Как сообщает "Коммерсант", об этом чиновница ВОЗ сказала на брифинге, ссылаясь на многочисленные исследования о количестве заболевших, которые в организации тщательно изучают.

"Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы",- сказала ван Керкхове.

Она добавила, что медицинские работники в большей степени подвержены заражению, поэтому в этой категории заболевших показатели инфицирования выше.

Ранее "Страна" цитировала слова эксперта из США, заявившего, что страна вошла в новую фазу эпидемии коронавируса, которая характеризуется чрезвычайной распространенностью вируса в сельской местности и городах.

Мы также писали, что ВОЗ завершила миссию по поиску причин возникновения коронавирусной инфекции в Китае.