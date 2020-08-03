Появилось видео момента ДТП на перекрестке в Одессе с участием патрульных
В Одессе утром 30 июля полицейский Toyota Prius протаранил микроавтобус Renault Trafic службы доставки воды.
ДТП произошло около 5 утра на перекрестке проспекта Шевченко и проспекта Гагарина.
По предварительной информации, пострадали парень и девушка из экипажа патрульной полиции, а также водитель микроавтобуса. Все трое получили черепно-мозговые травмы. Пострадавшие госпитализированы.
Кроме этого, серьезно повредились и сами автомобили – у полицейского авто смята левая часть кузова, у микроавтобуса пострадали передняя часть кузова и бампер.
Ранее "Страна" рассказывала, как в масштабном ДТП под Киевом столкнулись шесть авто.
Также мы публиковали фото и видео с места смертельного ДТП в Киеве, где Toyota въехала под грузовик.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.