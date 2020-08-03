В Одессе утром 30 июля полицейский Toyota Prius протаранил микроавтобус Renault Trafic службы доставки воды.

ДТП произошло около 5 утра на перекрестке проспекта Шевченко и проспекта Гагарина.

По предварительной информации, пострадали парень и девушка из экипажа патрульной полиции, а также водитель микроавтобуса. Все трое получили черепно-мозговые травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Кроме этого, серьезно повредились и сами автомобили – у полицейского авто смята левая часть кузова, у микроавтобуса пострадали передняя часть кузова и бампер.

Ранее "Страна" рассказывала, как в масштабном ДТП под Киевом столкнулись шесть авто.

Также мы публиковали фото и видео с места смертельного ДТП в Киеве, где Toyota въехала под грузовик.