Всемирная организация здравоохранения предупредила, что вакцину от коронавируса могут не изобрести никогда.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление ВОЗ.

"Сигнал людям и правительствам четкий: делайте все это. Информируйте, расширяйте и прислушивайтесь к общественности. Делайте все это. Для отдельных людей речь идет о соблюдении физической дистанции, ношении маски, регулярном мытье рук, а также кашле подальше от других. Делайте все это. Ряд вакцин перешли к третьей фазе клинических испытаний. И мы все надеемся получить несколько эффективных вакцин, которые могут помочь людям уберечься от заражения. Однако, пока серебряной пули нет. И ее может и не быть никогда", - заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, существующие методы борьбы с коронавирусом одинаковы во всем мире. Это тестирование, изоляция, лечение пациентов, а также отслеживание и отправка в карантин всех контактировавших с больными. Также земляне должны улучшать систему здравоохранения в своей стране. Если вакцину не изобретут, это на какой-то период станет образом жизни всех людей.

В то же время начальник по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в свою очередь сказал, что страны, где коронавирус распространяется особо ускоренно, как Бразилии и Индия, должны готовиться к "большой битве".

"Путь к выходу длинный и требует сохранения решимости", - сказал он, призвав "перезагрузить" подходы в некоторых местах. "Некоторым странам действительно нужно сейчас сделать шаг назад и посмотреть, как они разбираются с пандемией в рамках их национальных границ", - отметил Райан.

Напомним, Европейская комиссия, в начале июля условно разрешившая продавать лекарство "Ремдесивир"и тем самым сделав его первым разрешенным препаратом в ЕС для лечения пациентов с Covid-19, подписала контракт с фармацевтической компанией Gilead на поставку этого медикамента.

Как сообщала "Страна", богатейшие страны мира уже подписали соглашение о покупке 1,3 млрд доз вакцин от коронавируса. Среди них США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза.