Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео следственного эксперимента с участием Марины Кохал - вдовы рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко).

Небольшую по хронометражу запись комитет залил на свой YouTube-канал.

В ролике видно, как Кохал что-то рассказывает правоохранителям в подъезде, а затем показывает следователям диван, на котором она якобы нашла своего мужа, уроженца Черниговской области, мертвым. Также на кадры попало, как полицейские привозят вдову музыканта в наручниках на место следственного эксперимента и увозят обратно.

В комментарии к записи отмечено, что Следственный комитет по Санкт-Петербургу продолжает расследование дела Кохал, которую обвиняют в убийстве. По данным следствия, женщина не позднее 29 июля 2020 года в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным способом убила супруга. А затем расчленила тело, чтобы уничтожить их и скрыть следы преступления.

Как сообщала "Страна", 3 августа суд арестовал Кохал до 30 сентября.

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