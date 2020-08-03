В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд арестовал до 30 сентября вдову рэпера Энди Картрайта Марину Кохал. Ее обвиняют в убийстве и расчленении супруга - по паспорту уроженца города Нежина Черниговской области Александра Юшко.

О вердикте суда сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Как утверждает следствие, 29 июля Кохал не позднее 23:40 по московскому времени пока не установленным способом убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте. Затем женщина расчленила тело, чтобы скрыть следы преступления.

В пресс-службе напомнили, что 31 июля Кохал предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ. Однако вину она не признала.

Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в культурной столице, может оказать давление на свидетелей, хотя их круг пока и не определен, и не работает. Адвокаты возражали против такого решения и просили избрать домашний арест. Но суд удовлетворил ходатайство следствия.

Ранее "Страна" писала, что защищать женщину в суде взялся адвокат другого расчленителя - историка Олега Соколова.

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