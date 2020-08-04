В Турции возобновился рост случаев заражения коронавирусом. Это связывают с религиозными праздниками и игнорированием мер безопасности на курортах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

"К сожалению, эпидемический фактор не был в достаточной степени учтен во время празднования Ураза-байрам, на курортах. Мы обеспокоены увеличением числа случаев, ранее ограниченных некоторыми провинциями, которые в ближайшие дни возникают по всей стране", - указано в сообщении.

Коджа отметил, что ранее коронавирус прогрессировал только в нескольких регионах, однако сейчас такая динамика наблюдается по всей стране.

В турецком Минздраве признались, что если раньше рост заболеваемости наблюдался только в нескольких провинциях, то сейчас больных коронавирусом становится больше по всей стране.

Напомним, Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в республике, куда украинцы пока могут беспрепятственно лететь отдыхать, могут ввести новые карантинные ограничения. Если число заражений коронавирусом в центральных и восточных районах страны вырастет, там введут "радикальные меры".

Как сообщала "Страна", несмотря на продолжающийся карантин и пандемию коронавируса, украинцы могут улететь на отдых в некоторые страны. Правда, при въезде и выезде стоит обращать внимания на новые правила.