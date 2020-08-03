Работники прокуратуры Гуляйпольского района Запорожской области сравнили данные популярного сервиса Google Maps с "Публичной кадастровой картой Украины" и обнаружили, что кто-то самовольно распахал 13 гектаров земли.

Причем часть захваченного и распаханного участка расположена в зоне санитарной охраны - на прибрежной защитной полосе вдоль реки Гайчур.

Об этом пишет сайт "Гуляйполе.City".

В ходе досудебного расследования выяснилось, что житель Гуляйпольского района в нарушение требований законодательства самовольно занял земельный участок. Там он обработал почву и посеял сельскохозяйственные культуры. Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины (самовольное занятие земельного участка).

По результатам предварительного расследования Гуляйпольский отдел Токмакской местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении фермера. За упомянутое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.

Во времена работы министром Ульяны Супрун "Страна" рассказывала, что на Google Maps ее ведомство назвали Министерство похорон здоровья.

Также мы описывали, как немецкий художник с помощью полной смартфонов тележки заставил Google Maps показывать пробки на пустых улицах Берлина.