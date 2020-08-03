В сети появились фото смертельного ДТП BMW и Skoda под Киевом, в котором погиб один человек и пострадали еще четверо.

Об этом сообщает канал "ДТП.Киев" в Telegram.

"Смертельное лобовое ДТП с пострадавшими под Киевом с Крюковщины на Тарасовку: погиб 1 человек, труп зажат в авто. 4 пострадавших. Виновник предварительно в состоянии наркотического опьянения", – указано в сообщении.

Известно, что инцидент произошел на трассе с Крюковщина-Тарасовка вечером третьего августа. BMW, водителя которого подозревают в наркотическом опьянении, вылетел на встречную полосу движения, где навстречу двигался Skoda.

В BMW удар пришелся на правую сторону авто, именно с этой стороны сидел погибший пассажир. Все выжившие госпитализированы, тело погибшего полиция пытается вытащить из авто.

Напомним, в сети появились кадры с места событий на улице Богатырской, где мотоциклист сбил гуляющего по проезжей части пешехода, которому оторвало конечности.

Как сообщала "Страна", 3 августа патрульная полиция показала момент аварии, который произошел вчера на Владимирском спуске в центре столицы, в которой перевернулась машина.