Стала известна причина, по которой семейная пара в поселке Николаевской области держала десять лет на цепи одинокого пенсионера.

Заявление о происходящем поступило в Еланецкое отделение полиции от председателя одного из сельских советов. Женщина рассказала, что увидела в соцсети ролик о таком жестоком отношении к пожилому человеку.

"Правоохранители выяснили, что действительно 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла ухаживать супружеская пара, приковали железной цепью во дворе и держали на привязи", - сказано в публикации.

Оказалось, супружеская пара удерживала пожилого мужчину ради его пенсии.

Ранее "Страна" сообщала, как в Луганской области мать посадила дочь на цепь, чтобы та не убегала из дома.

Также мы рассказывали, как под Днепром мать держала 36-летнего сына на цепи, чтобы получать его пенсию.