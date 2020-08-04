Под Киевом на одном из полей с пшеницей появилась гигантская фигура бутылки размером 202 метра в длину и 57 - в ширину, что составляет национальный рекорд Украины. Ее выкосили местные комбайнеры.

Об этом сообщает "Лига. Новости" со ссылкой на пресс-службу Национального реестра рекордов Украины.

В Национальном реестре отметили, что это самая большая фигура на пшеничном поле (для сравнения, длина футбольного поля варьируется от 90 до 120 метров).

"Пять комбайнов одновременно путем покоса создали огромную фигуру и установили новый национальный рекорд Украины", - сказали в организации.

Комбайнеры посвятили своеобразную арт-акцию окончанию сезона сбора урожая и созданию лучшей зерновой водки. Последняя, как уверяют в Нацреестре, входит в топ-5 в мире и производится из самого качественного украинского зерна.

"Эксперты представительства Книги рекордов Гиннесса в Украине зафиксировали огромный арт-объект и вручили сертификат комбайнерам", - резюмировали в Нацреестре.

Бытылка-рекордсмен: вид с дрона

Ранее "Страна" сообщала, что украинка с 13-м размером груди вошла в национальный реестр рекордов.

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