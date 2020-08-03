Утром 3 августа в центре столицы мужчина облил из канистры автомобиль и поджег его. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

Пожарные потушили автомобиль, а полицейские задержали подозреваемого в поджоге.

"Правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину и поджег ее", - заявили в полиции.

Подозреваемый - 39-летний житель Бориспольского района. Следователи изъяли канистры и автомобильные шины. Их направили на экспертизу.

Следователи открыли дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, если его вину докажут.

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