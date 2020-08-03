В соборе Святой Софии вывесили флаг Талибана. Видео
В соборе Святой Софии вывесили флаг террористической организации Талибан после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал здание собора мусульманам.
Об этом в Twitter завил британский специалист по борьбе с терроризмом Нур Дахри, опубликовав соответствующее видео.
"Активисты талибов подняли флаг афганских талибов в соборе Святой Софии в Турции. Обращение было мотивационным посланием "Братьев Мусульман" для исламских экстремистов и террористов мира. Вскоре активисты ИГИЛ также поднимут свой флаг", - написал он.
#AfghanTaliban flag was raised in #HagiaSophia, #Turkey by pro #Taliban activists.
The conversion of Hagia Sophia was a motivational message of #MuslimBrotherhood to the world’s Islamist #extremists and #terrorists.
Soon, pro #ISIS activists will raise their flag too. #CHIIS pic.twitter.com/B6ArvLmSfe— Noor Dahri (@dahrinoor2) August 3, 2020
По его словам, ролик записали сами "активисты". На видео талибы разворачивают флаг своей террористической организации с выкриками "Аллах - Велик!".
Напомним, 24 июля в соборе Святой Софии в Стамбуле (Айя-София) прошел первый за минувшие 86 лет официальный намаз после того, как глава Турции объявил о передаче собора мусульманам. За несколько часов до намаза район был полностью перекрыт и оцеплен полицией.
Как сообщала "Страна", в соборе Святой Софии в Стамбуле были закрыты шторами христианские мозаики по окончании намаза.
Также "Страна" писала, что во время первого за 86 лет пятничного намаза в храме Святой Софии, православные храмы Греции объявили день траура.