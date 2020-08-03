В соборе Святой Софии вывесили флаг террористической организации Талибан после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал здание собора мусульманам.

Об этом в Twitter завил британский специалист по борьбе с терроризмом Нур Дахри, опубликовав соответствующее видео.

"Активисты талибов подняли флаг афганских талибов в соборе Святой Софии в Турции. Обращение было мотивационным посланием "Братьев Мусульман" для исламских экстремистов и террористов мира. Вскоре активисты ИГИЛ также поднимут свой флаг", - написал он.

По его словам, ролик записали сами "активисты". На видео талибы разворачивают флаг своей террористической организации с выкриками "Аллах - Велик!".

Напомним, 24 июля в соборе Святой Софии в Стамбуле (Айя-София) прошел первый за минувшие 86 лет официальный намаз после того, как глава Турции объявил о передаче собора мусульманам. За несколько часов до намаза район был полностью перекрыт и оцеплен полицией.

Как сообщала "Страна", в соборе Святой Софии в Стамбуле были закрыты шторами христианские мозаики по окончании намаза.

Также "Страна" писала, что во время первого за 86 лет пятничного намаза в храме Святой Софии, православные храмы Греции объявили день траура.