В соборе Святой Софии вывесили флаг террористической организации Талибан после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал здание собора мусульманам.

Об этом в Twitter завил британский специалист по борьбе с терроризмом Нур Дахри, опубликовав соответствующее видео.

"Активисты талибов подняли флаг афганских талибов в соборе Святой Софии в Турции. Обращение было мотивационным посланием "Братьев Мусульман" для исламских экстремистов и террористов мира. Вскоре активисты ИГИЛ также поднимут свой флаг", - написал он.

#AfghanTaliban flag was raised in #HagiaSophia, #Turkey by pro #Taliban activists.

The conversion of Hagia Sophia was a motivational message of #MuslimBrotherhood to the world’s Islamist #extremists and #terrorists.

Soon, pro #ISIS activists will raise their flag too. #CHIIS pic.twitter.com/B6ArvLmSfe