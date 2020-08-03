Адвокат Сергей Лукьянов, который является защитником обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки историка Олега Соколова, будет представлять в суде интересы вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал. Последней тоже вменяется в вину жестокая расправа с расчленением.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на объединенную пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Лукьянов будет защищать Кохал вместе с коллегой - адвокатом Ириной Скурту, которой Кохал позвонила, разделав тело мужа и не зная, что делать дальше.

На момент появления этой новости Смольнинский районный суд культурной столицы решал вопрос об избрании меры пресечения в отношении вдовы артиста.

Как сегодня сообщили СМИ, выяснилось, что рэпер с украинскими корнями собирался развестись с женой и уйти к любовнице.

Ранее "Страна" приводила версии Скурту о причинах смерти Энди Кратрайта: музыкант мог подавиться едой или у него произошла остановка сердца, вследствие которой и наступила смерть.