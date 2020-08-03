Кабинет министров Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты от вирусных заболеваний, который был введен в марте из-за дефицита СИЗ на фоне пандемии коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, который действовал в связи с коронавирусом... Минэкономики и Минздрав договорились, что на сегодня можно отойти от запрета к мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - указано в сообщении.

Напомним, 11 марта украинское правительство запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать, что их хватит украинцам в случае распространения коронавируса.

Как сообщала "Страна", в январе-феврале текущего года, когда коронавирус уже активно распространялся по миру, из Украины экспортировали медицинские товары для противодействия Covid-19 на сумму 15,2 миллионов долларов.

Также "Страна" писала, что в Минздраве показали, в каких странах медицинские маски носят с большей охотой и граждане каких стран настойчиво отказываются использовать средства индивидуальной защиты.