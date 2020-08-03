Во Львовской области дети на коленях благодарили ремонтников, которые отремонтировали дорогу.

Это случилось после четырехдневной голодовки священника, говорится в сюжете ТСН.

"Дорогу во Львовской области, из-за которой почти 4 суток голодали священник и трое его прихожанок, наконец частично отремонтировали. Положили асфальт почти 4 с половиной километра. Сельские жители смешно поблагодарили ремонтников. Технику провели на коленях и склоняя головы", - говорится в сюжете.

Речь идет о дороге местного значения "Стрелки - Мшанец". Это почти 20 километров пути. Его не ремонтировали 30 лет. Чтобы привлечь внимание к бездорожью, местные снимали клипы и писали песни, а также перекрывали дорогу и даже голодали.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Сумах жители перекрыли дорогу из-за изнасилования ребенка.

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