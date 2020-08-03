Дети на коленях благодарили строителей после ремонта дороги, за которую голодал священник. Видео
Во Львовской области дети на коленях благодарили ремонтников, которые отремонтировали дорогу.
Это случилось после четырехдневной голодовки священника, говорится в сюжете ТСН.
"Дорогу во Львовской области, из-за которой почти 4 суток голодали священник и трое его прихожанок, наконец частично отремонтировали. Положили асфальт почти 4 с половиной километра. Сельские жители смешно поблагодарили ремонтников. Технику провели на коленях и склоняя головы", - говорится в сюжете.
Речь идет о дороге местного значения "Стрелки - Мшанец". Это почти 20 километров пути. Его не ремонтировали 30 лет. Чтобы привлечь внимание к бездорожью, местные снимали клипы и писали песни, а также перекрывали дорогу и даже голодали.
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