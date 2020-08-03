Глава Белого дома Дональд Трамп, хотевший запретить приложение TikTok в США, сделал новое заявление по поводу этого китайского продукта. Он сказал, что работа TikTok в Штатах будет прекращена, если до 15 сентября приложение не продадут американской компании.

Как сообщает "Интерфакс", об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме в понедельник.

"Мы установили дату - примерно 15 сентября, TikTok тогда прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно", - сказал президент США, добавив, что часть средств от продажи приложения должна пойти в американский Минфин.

Трамп также сообщил, что обсуждал эту проблему с Microsoft, призывая приобрести приложение целиком, а не долю в нем.

В свою очередь, китайские издания со ссылкой на западные источники написали, что президент США дал компании Microsoft на переговоры с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, 45 дней для соглашения о продаже.

Наблюдателем в переговорах выступает комитет по иностранным инвестициям США, имеющий право блокировать сделки.

Между тем вчера в СМИ прошла информация о том, что Microsoft прекратила переговоры о покупке TikTok.

Как писала "Страна", власти США рассматривают возможность запретить приложения китайских соцсетей, включая TikTok, с начала июля. По их мнению, приложения могут обрабатывать данные пользователей.