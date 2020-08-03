Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал украинское правительство сохранить программу поддержки семей с детьми "Пакет малыша", которую решили заменить денежной выплатой.

По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживают натуральную помощь в виде бэби-боксов. Кроме того, эта программа предназначена для всех семей независимо от их социально-экономического статуса.

Соответствующее обращение к Кабмину появилось на сайте ЮНИСЕФ.

Как отметили в фонде, "Пакет малыша" включает предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития малыша и учебные материалы для родителей, например, о вакцинации и грудном вскармливании. Поэтому кроме материальной поддержки семья получает важную информацию.

В течение двух лет ЮНИСЕФ систематически собирал отзывы родителей о программе. Министерство социальной политики прислушивалось к пожеланиям семей и улучшало наполнение пакета малыша. За два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. И если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.

Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Товары из пакета малыша обойдутся родителям дороже на 50-200%, если покупать их самим.

Согласно недавнему опросу ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% бенефициаров. Почти половине (49%) получателям бэби-боксов удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

Родители, которые получали пакет, высоко оценивают пользу программы и качество наполнения. В среднем, предметы из пакета малыша оцениваются в 4,8 балла из 5 возможных. Более половины получателей считают содержание пакета малыша достаточным и исчерпывающим.

"Мы призываем правительство продлить программу "Пакет малыша ", которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине. Абсолютное большинство родителей поддерживают эту инициативу и отмечают ее влияние на собственный бюджет", - сказала Лотта Сильвандер, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Ранее "Страна" разбиралась, почему заблокировали полезную программу.

Мы также приводили объяснение Минсоцполитики, как получить компенсацию на ребенка вместо бэби-бокса.