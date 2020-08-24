Как облегчить менопаузу. Фото: flickr.com

В Минздраве выпустили несколько рекомендаций о том, как облегчить симптомы климакса, который наступает практически у всех женщин в возрасте после 50 лет. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Менопауза начинается, если у женщины не было менструации в течение последних 12 месяцев. Обычно это происходит в возрасте 50 лет, но может начаться и раньше. Менопауза чаще всего возникает в результате естественных изменений уровня гормонов. Однако ее может повлечь хирургическое удаление матки, химио- и лучевая терапия, синдром преждевременного истощения яичников (яичники не могут обеспечить необходимый уровень женских половых гормонов)", - указано в сообщении. 

Как облегчить менопаузу.

- Пременопауза начинается примерно в 45 лет (иногда в 38-40). Яичники еще продолжают функционировать, но менструации нерегулярные, а интервалы между ними увеличиваются. Этот период может сопровождаться головной болью, снижением либидо, приливами, усиленным потоотделением.

- Менопауза начинается в 50-53 года. Из-за значительного снижения уровня эстрогенов, у женщины прекращаются менструации. Возникают и другие признаки недостатка эстрогена: остеопороз, перепады артериального давления.

Приливы жара, как один из симптомов менопаузы, обычно вызваны изменениями уровня гормонов, контролирующих температуру тела. Приливы могут возникать внезапно в течение дня и ночи, а также могут быть и вызваны:

  • употреблением острой пищи, кофеина и алкоголя;
  • курением;
  • ношением слишком теплой одежды;
  • высокой температурой окружающей среды;
  • тревогой и напряжением;
  • лечением некоторых типов рака;
  • употреблением определенных лекарств;
  • заболеваниями: гипертиреозом, диабетом, туберкулезом.

Если кроме приливов наблюдается ухудшение самочувствия, усталость, слабость, потеря веса или диарея, необходимо сообщить об этом врачу. Во время время менопаузы здоровое питание и физические нагрузки помогают избежать набора веса и сердечно-сосудистых осложнений.

Для здорового сна:

  • воздух в спальне должен быть прохладным;
  • нанесите на подушку каплю-две эфирного масла лаванды, чтобы расслабиться и подготовиться ко сну;
  • ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время;
  • если проснулись среди ночи, встаньте с кровати и почитайте, пока не возникнет ощущение сонливости;
  • пейте прохладную воду, медитируйте или практикуйте расслабленное дыхание.

Как облегчить менопаузу.

Как облегчить менопаузу.

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