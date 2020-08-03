Президент США Дональд Трамп поручил начать создание американского флота ледоколов для распространения влияния страны и на полярные широты Арктики.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на соответствующие меморандум Трампа.

"Трамп в меморандуме приказал Государственному департаменту, Министерству обороны, Министерству торговли и Офису управления и бюджета Белого дома рассмотреть возможность для США приобрести "как минимум три тяжелых ледокола полярного класса", - указано в сообщении.

По словам президента, Америке нужны небольшие ледоколы, которые должны помочь поддержать приоритеты национальной безопасности. Телеканал отмечает, что сейчас у США имеется только один ледокол среднего класса USCG Healy - остальные принадлежат частным компаниям. Именно это Вашингтон и считает проблемой, так как заметно отставание от России.

Напомним, в России начали строительство атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер". Судно, которое называют самым мощным ледоколом на планете, заложили на верфи Дальневосточного завода "Звезда".

Как сообщала "Страна", украинского полярника и биолога Николая Весельского эвакуировал американский ледокол с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" из-за острого аппендицита. Его увезли в больницу в чилийском городе Пунта-Аренас.