В нескольких городах России замечены тропические постельные клопы. Эти насекомые новые для европейской части страны. По данным экспертов, с каждым годом их численность увеличивается.

Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

Клопы - это синантропные (то есть бытовые) членистоногие. Постельные клопы семейства Cimicidae - кровососущие бескрылые насекомые, которых относят к домовым паразитам подстерегающего типа. Семейство представлено в мире двумя видами: постельный клоп Cimex lectularius (космополитический вид, распространенный во многих странах с умеренным климатом) и Сimex hemipterus (тропический постельный клоп, обитающий в зоне тропиков).

Вторые и стали все чаще попадаться в России. Как полагают в Роспотребнадзоре, их завозят отдыхающие в экзотических странах. Причем даже на элитных курортах, так как насекомые встречаются и в пятизвездочных гостиницах.

Эксперты рекомендует при заселении в номер на отдыхе внимательно осмотреть постель, не стесняясь персонала, а при малейших признаках постельных клопов отказаться от проживания в этой гостинице.

Чтобы не привезти в своих вещах насекомых домой, лучше держать чемоданы в ванной или душевой, поскольку по скользким поверхностям клопам труднее проникнуть в вещи. Грязное белье и одежду стоит складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить его на полу. После возвращения домой вещи следует отдать в прачечную или химчистку, где они пройдут обработку при высокой температуре, способной уничтожить клопов.

Чтобы не допустить размножения клопов, необходимо:

регулярно проводить уборку помещений, лучше с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения;

периодически осматривать диваны, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов (темные точки (засиженности) в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье и т. п.);

периодически ремонтировать квартиру.

Для уничтожения и снижения численности членистоногих можно использовать дезинсекционные средства, прошедшие государственную регистрацию.

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