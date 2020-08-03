Бывший король Испании Хуан Карлос Первый, которого обвиняют в коррупции, принял решение покинуть страну.

Об этом сообщается в письме Хуана Карлоса I к своему сыну нынешнему королю Филиппу VI.

"Я сообщаю вам о своем обдуманном решении переехать за пределы Испании", - говорится в письме.

Хуан Карлос I добавил, что был королем своей страны в течение почти 40 лет и "всегда желал лучшего как для Испании, так и для престола". Он обратил внимание на "общественный резонанс, который создают некоторые события", связанные с его личной жизнью.

Так, в сообщении королевской канцелярии не уточняется, в какую именно страну и когда уедет Хуан Карлос. Он назвал принятое решение добровольным, в то время как Филипп VI выразил отцу искреннее уважение и благодарность за такой шаг.

Хуан Карлос I был главой Испании с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Последние 58 лет проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Напомним, в начале июня прокурор Верховного суда Испании начал расследование в отношении Хуана Карлоса Первого из-за контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Устанавливаются коррупционные факты в этой сделке.