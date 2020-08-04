В издании "Заборона медиа" заявили, что провели первую в своей истории встречу без его соучредителей Екатерины Сергацковой и Романа Степановича. Первая уже третью неделю вынуждена скрываться с семьей из-за угроз националистов и бездействия правоохранителей.

Об этом написала в Facebook главный исполнительный директор "Забороны" Елена Садовник-Галомон.

"С момента перезапуска сегодня была первая встреча команды "Забороны без Кати и Ромы - наших соучредителей. Уже третью неделю Екатерины Сергацковой с семьей вынуждена скрываться из-за угроз. Это ужасно. В это трудно поверить. Уголовного производства из-за угроз до сих пор не открыто несмотря на десятки обращений международных и украинских организаций. Мы требуем немедленного объективного и незаангажированного расследования!" - написала автор поста.

Как писала "Страна", редактор "Забороны" Екатерина Сергацкова была вынуждена покинуть Киев после того, как в ее адрес начали поступать угрозы националистов из-за материала о связях между ультраправыми и украинскими партнерами социальной сети Facebook.

Подробно о ситуации мы писали здесь.