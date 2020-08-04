Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал ситуацию, в которой сотрудник полиции диалога Виктория Азарова притворилась журналистом, чтобы взять интервью у террориста Керимова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в подобных специоперациях очень рискованно прикрываться журналистами, так как это может понести за собой последствия для работников СМИ в будущем. Томиленко добавил, что для таких ситуаций у спецслужб есть государственный арсенал.

"...Задача правоохранителей - нейтрализовать опасность, предотвратить теракт....А единственная защита журналистов - это репутация профессии. Репутация безоружного сборщика информации. Но то, что сегодня вместе с съемочными группами двух национальных телеканалов "ЗИК"и "1+1" к "киевскому террористу" привели подставных журналистов из полиции диалога и СБУ - это не спецоперация. А дискредитация журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ", - написал Томиленко.

Кроме того, он добавил, что неприемлемым является то, что, по словам журналистов-очевидцев, для прикрытия спецоперации раздавали удостоверения известного национального СМИ.

"Хорошо, что злоумышленника, угрожавшего взорвать люксовый столичный бизнес-центр, задержаны и теракта не случилось. Но фактом является подрыв доверия к журналистам, которые работают на месте горячих событий.

И безусловные герои сегодняшнего дня - настоящие журналисты Андрей Лащ и Александр Загородний и их коллеги-операторы Олег Борщевский и Иван Головач. И десятки других настоящих медийщиков, которые выполняли свой профессиональный долг, информируя общество о ходе резонансного события в центре Киева", - подытожил глава НСЖУ.

Напомним, сегодня, 3 августа, в столичном бизнес-центре "Леонардо" террорист захватил заложников. Он заявил, что у него в рюкзаке бомба и потребовал прямой эфир на украинских телеканалах. В это время в заложниках оставалась начальник отделения банка. "Страна" вела подробный текстовый онлайн о сегодняшнем теракте в столице.

По данным "Страны", Азарова под видом журналистки брала интервью у Каримова за минуту до того, как он был захвачен правоохранителями.