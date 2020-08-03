В Службе безопасности Украине разъяснили ситуацию относительно заложниц, которых удерживал 32-летний Сухроб Керимов в здании бизнес-центра "Леонардо" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Поскольку у отдельных СМИ возникает вопрос относительно того, почему сначала заложницей была одна женщина, а потом - другая, дополнительно разъясняем: Во время захвата террористом банковского учреждения, его сотрудники находились на рабочих местах. В частности сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отмечают, что в итоге злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-то из работников банка.

"Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал Банк" изъявила желание остаться, и стала единственной заложницей террориста. Она и была зафиксирована на фото, опубликованных позже", - пояснили в СБУ.

Напомним, сегодня в столичном бизнес-центре "Леонардо" гражданин Узбекистана захватил заложников. Он зашел в помещение и сказал, что у него в рюкзаке находится бомба. При этом в банке осталась только начальница отделения, остальным сотрудникам удалось выйти.

На месте происшествия несколько часов работали Нацгвардия и полиция, после чего злоумышленника задержали. Заложницу освободили, взрыва не произошло.