Как выяснили СМИ, в Украине существует две организации националистического толка с названием Centuria. Одна - новая, устроившая наделавшую много шума ночную презентацию на днях. А вторая существует уже три года, состоит из офицеров ВСУ и отрицает связь с первой.

Об этом говорится в материале издания "КП в Украине".

Издание связалось с одним из лидеров офицерской организации Centuria.

"Мы сейчас сами пытаемся разобраться, кто использовал наше имя и идею организации. Никаких презентаций мы не проводили, нашей организации почти три года, и мы никогда не используем такие пафосные спецэффекты. Один только раз приняли участие в акции, посвященной памяти Романа Шухевича: прошли вместе со всеми по Львову маршем", - сказал член Centuria и курсант Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов) Юрий.

По его словам, в прошлом он состоял в рядах "Азова", но вышел оттуда, чтобы получить высшее военное образование.

"Мы с друзьями думали, станем офицерами и вернемся в "Азов". Но потом решили, что хотим служить в регулярной украинской армии, пропагандировать наши национальные ценности и популяризировать офицерский аристократизм. Сейчас мы сотрудничаем с разными военными частями, другими военными высшими учебными заведениями в просветительских и культурно-воспитательных целях", - рассказал Юрий.

Он добавил, что цель организации - вселить в молодежь, которая идет служить в армию, дух элитарности и максимальную боеспособность, научить строго подчиняться приказам командиров и привить горячее желание защищать Украину.

"Название Centuria мы выбрали, чтобы было романтическое подкрепление. Римские центурионы – это образец военной дисциплины, отношения к воинскому долгу, к ним было особое уважение в обществе", - сказал собеседник издания.

В символе, который использует эта организация, многие видят перекличку не столько с римской тематикой, сколько кельтский крест. Именно такой использовали ультраправые организации нацистского толка во Франции и в Бельгии. Однако Юрий уверяет, что у них на эмблеме не кельтский, а солнечный крест. У первого лучи креста выходят за пределы круга, у второго – нет.

Эмблемы обеих "Центурий"

После публикаций СМИ о презентации нового объединения на странице в Facebook офицерской организации появилось разъяснение.

"Мы, неформальное объединение граждан Украины "Орден Centuria", официально заявляем, что не имеем никакого отношения к ОО "Центурия", презентация которого состоялась 2 августа 2020 года в Киеве. Просим представителей СМИ не искажать информацию о причастности "Ордена Centuria" к ОО "Центурия". Мы не имеем никакого представления, почему именно это название выбрала эта организация, однако отвергаем любую причастность к ее созданию и функционированию. Мы - объединение государственно ориентированных граждан, поставивших себе целью формирование касты лидеров и интеллектуалов в Вооруженных силах Украины и поднятие престижа военной службы в ВСУ", - говорится в соцсети.

Юрий утверждает, что в вузе и в Генштабе знают о существовании их "офицерского ордена" и не предъявляют к нему претензий. Но в пресс-службе Национальной академии сухопутных войск сообщили, что такой организации у них нет. По крайней мере, официальных запросов на разрешение деятельности или проведение любых мероприятий там не получали.

А в пресс-центре Генштаба сказали, что подобная организация не может иметь никакого отношения к ВСУ и к военной академии. Даже если это просто мальчишеская игра, она не может происходить без разрешения командиров.

"Парамилитарные формирования у нас запрещены. А что касается эстетики, то символ на логотипе используется взамен свастики, которая законодательно также запрещена. По остальному тоже видно, что это как минимум ультраправая инициатива", - сказала эксперт по ультраправым движениям Анна Гриценко.

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