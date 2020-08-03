В сети появилось видео, как взрывотехники проверили подозрительный чемоданчик, который сегодня неизвестные оставили по улице Маршала Тимошенко в Киеве на Оболони.

Соответствующее видео публикует на своем Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Взрывотехники проверили подозрительный чемоданчик, который неизвестные оставили у дерева в Киеве на улице Маршала Тимошенко, 7. Как оказалось, бимбы (бомбы - Ред.) внутри нет, всё норм", - говорится в сообщении.

На видео несколько полицейских машин, рядом с которыми взрывотехник проверяет с помощью специального устройства чемодан. После проверки подозрительный чемодан падает на землю, взрыва не было.

Напомним, сегодня в Киеве правоохранители перекрыли движение по улице Маршала Тимошенко, где нашли "подозрительный чемоданчик".

Ранее мы сообщали, что в столице закрыли станцию метро "Вокзальная из-за подозрительного чемодана.

Также писали, что 20 июля в кафе на улице Беломорской (улица возле станции метро "Лесная") Деснянского района Киева, произошел взрыв. По предварительным данным, в сумке взорвалась салютная установка.