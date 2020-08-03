Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук высказался по поводу возможных вопросов, которые могут быть вынесены на референдум в Украине. К ним относятся статус Донбасса и закон о языках.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Фокус".

Издание поинтересовалось у собеседника, при каких условиях судьба и статус Донбасса или Крыма могут решаться на референдуме.

"На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. А еще - вопросов налогов, амнистии и органов правопорядка, суда. То есть речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ - либо "да", либо "нет", без вариантов", - сказал Стефанчук.

При этом он добавил, что "если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится".

На вопрос, может ли быть решение народа по результатам референдума консультативным, или оно обязательно для выполнения, первый вице-спикер сказал, что проведение референдума обходится слишком дорого, и для "консультации с народом достаточно социологических опросов".

"Мы же создали формулу, по которой решение народа обязательно для выполнения органами государственной власти", - отметил он.

На вопрос, возможно ли при помощи референдума изменить закон о языках, Стефанчук ответил следующее: "Законопроект о всеукраинском референдуме прописан не для внесения изменений и дополнений, а исключительно на отмену закона или отдельных его частей. Языковой вопрос могут обсуждать в обществе, но, чтобы вынести его на общенациональный референдум, необходимо собрать три миллиона подписей избирателей".

Также парламентарий рассказал, проводили ли перед написанием текста законопроекта о референдуме закрытую социологию, какие вопросы украинцы вынесли бы на референдум.

"О том, необходимо ли вернуть в законодательное поле смертную казнь. Мне кажется, референдум не просто должен отвечать на острые вопросы, но предотвращать попытки нарушений прав человека. Поскольку запрет смертной казни предусмотрен шестым и тринадцатым протоколами Европейской конвенции, то вопрос ее легализации не может быть вынесен на референдум". - ответил Стефанчук.

"Страна" сообщала, что в начале лета Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о народовластии.

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