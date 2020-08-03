Пять теплиц конопли элитных сортов обнаружили полицейские ГУ Нацполиции Украины в Ивано-Франковской области во время санкционированного обыска в доме в Косовском районе.

После этого хозяин домовладения оказал вооруженное сопротивление правоохранителям - он применил огнестрельное оружие и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщается на сайте ГУНП Ивано-Франковской области.

"Сегодня, 3 августа, около 08:00 работники полиции Ивано-Франковской прибыли в дом мужчины в селе Стопчатов Косовского района, выполняя постановление следственного судьи на проведение обыска. Мужчина агрессивно отреагировал на появление полицейских. Не успели правоохранители зайти во двор, как он начал сопротивляться, стреляя из ружья, и угрожал взорвать гранату. Вследствие выстрелов никто не пострадал. Благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских, 48-летнего злоумышленника задержали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пяти теплицах на придомовой территории мужчина выращивал соцветия конопли, листья и стебли марихуаны элитных сортов. Общее количество изъятых растений составило несколько сотен, их стоимость на "черном рынке" составляет более полумиллиона гривен. При этом теплицы были оборудованы системами подогрева, освещения, вентиляции, датчиками температуры и влажности, а также централизованной сетью видеонаблюдения.

По периметру территории, где находились теплицы, полицейские нашли устройство, похожее на "растяжку" со взрывчаткой. Работники взрывотехнической службы ГУНП осуществили детонацию найденного предмета. На месте также работал кинолог со служебной собакой.

"В настоящее время гражданин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Полиция Ивано-Франковской начала уголовные производства по факту незаконного хранения наркотических средств, за посев и выращивание конопли с целью сбыта, за сопротивление работникам правоохранительного органа при исполнении ими служебных обязанностей, а это - ч.2 ст.310, ч.3 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, в его действиях усматривают также признаки правонарушения, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - рассказали в полиции.

Изъятые наркотические средства и оружие полицейские направили на исследование экспертам.

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