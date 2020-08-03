Во вторник, 4 августа, в Украину вернется жара. По всей территории страны температура воздуха днем ​​прогреется до +31 градуса.

Об этом написала народный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, завтра температура воздуха днем ​​составит +25...+31 градусов. Из-за антициклона по всей территории Украины осадков не ожидается, а ветер будет южным или юго-восточным, 5-8 метров в секунду.

В Киеве завтра будет сухо и солнечно, а температура воздуха составит +28...+29 градусов.

"В дальнейшем жара усилится… разве что в конце недели на севере и частично на западе пройдут короткие дожди с грозами. Поэтому пока можно решительно перекрывать крышу, сушить и проветривать немодные ковры и шубы, смело носить белое и деликатное наряды и обувь и поливать каждый вечер придомовые цветы",- написала Диденко.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, завтра в северных и центральных областях ночью похолодает до +11-14 градусов.

Ранее мы писали, какой будет погода в августе. Температура воздуха ожидается в пределах +19...+24 градусов.