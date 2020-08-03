После заболевания коронавирусом нардепов-мажоритарщиков Павла Халимона и Сергея Гривко у сидящих с ними рядом в зале Рады коллег пока нет симптомов Covid-19.

Об этом "Стране" сообщили источники во фракции "Слуга народа".

Отметим, что рабочие места заболевших нардепов соседствуют с креслами Галины Третьяковой и Андрея Мотовиловца.

Также источники говорят, что из-за вспышки коронавируса в Раде, прекратились встречи Зеленского с депутатскими подгруппами. Правда, депутаты отмечают, что эти встречи все равно не дают результата.

"Между нами говоря, в этих встречах нет никакого смысла. Раньше они будут или позже", - сообщил источник.



Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе выявили коронавирус у двух замов мэра Труханова.

Также мы сообщали, что Зеленскому доложили об ухудшении ситуации с коронавирусом в Украине, он выступил за профилактические беседы.