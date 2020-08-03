В Запорожском следственном изоляторе (СИЗО) один из заключенных заплатил за все места в камере повышенного комфорта.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.



"31 мая 2020 в Запорожском СИЗО введен экспериментальный проект по обустройству и функционированию камеры с улучшенными условиями, в которой заключенные могут попасть, заплатив 3 410 гривен в месяц. Однако воспользоваться этой услугой узники СИЗО не смогут, потому что все три места в этой камере оплатила один человек", - отметили в Офисе омбудсмена.

Кроме того, в ходе проведенной проверки выяснилось, что часть бесплатных камер находится в неудовлетворительном состоянии. Стены и потолок этих камер покрытые грибком и плесенью. Заключенные жалуются на ненадлежащие коммунально-бытовые и санитарно-гигиенические условия (отсутствие зливних бачков, изношенность матрасов, подушек и одеяла, ограничения доступа к питьевой воде, наличие в камерах тараканов и клопов).





Причиной этого является хранение в камерах большого количества пищевых продуктов и то, что заключенные не придерживаются санитарно-гигиенических требований, несмотря на меры дезинсекции, которые принимает администрация учреждения.

Напомним, что министр юстиции Денис Малюська хочет сделать платные камеры в СИЗО по всей Украине. Деньги с оплаты "вип-мест" в следственном изоляторе идут в бюджет и помогают ремонтировать старые СИЗО общего содержания. Минюст заработал на платных камерах уже свыше 300 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что украинцы могут приобретать подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.