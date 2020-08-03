Во время захвата отделения банка Сухробом Каримовым в киевском бизнес-центре "Леонардо" в понедельник директор отделения по имени Наталья не растерялась, сумела проявить железную выдержку и даже героизм.

Об этом написала в Facebook еще одна сотрудница "Universal Bank" Ирина Староминская.

По словам Ирины, Наталья среагировала молниеносно.

"Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды и в этот промежуток времени успела поставить в известность центральный офис о происшествии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она. Три часа Наташа вела диалог с неадекватным человеком. Сумела взять у него паспорт, сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками по требованию преступника, чтоб снайпер не попал. Денег он не просил, если кому интересно", - раскрыла детали драмы Ирина.

Также сотрудница банка поблагодарила правоохранителей, оценив их работу как профессиональную.

"Страна" вела подробный текстовый онлайн о сегодняшнем теракте в столице.

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