В Одессе, где с середины июля усложнилась эпидемиологическая обстановка, зарегистрирована вспышка Covid-19 в мэрии. Заражение коронавирусом утром подтвердилось у исполняющего обязанности вице-мэра Дмитрия Жемана, а ближе к вечеру - у заместителя одесского городского головы Павла Вугельмана.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в мэрии.

Также коронавирус подозревают у еще одной высокопоставленной чиновницы из окружения Геннадия Труханова – вице-мэра Светланы Бедреги. Сейчас она ждет результатов своего ПЦР-анализа.

Как писала "Страна", на днях была выявлена вспышка коронавируса в партии "Слуга народа": заразились три нардепа. Однако в политсиле считают, что инфицированных может быть больше.

Также мы сообщали, что Владимиру Зеленскому сегодня доложили об ухудшении ситуации с коронавирусом в Украине. Президент выступил за проведение с населением профилактических бесед.