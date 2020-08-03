Народный депутат от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива проводит летний отдых в Хорватии со своей семьей - женой и ребенком.

Об этом он сообщил "Стране", предоставив свои фото как он идёт с ребенком на пляж.

"Ребята, я нахожусь в законном своем отпуске в стране Хорватия, где укрепляю свое богатырское здоровье, соблюдаю режим, правила поведения и мораль. Готовлюсь к местным осенним выборам, где будем побеждать. Честь имею. Не скучайте там без меня", сказал нам Кива.

В середине июля "Страна" рассказывала, где отдыхают представители украинского бомонда: бизнесмены, звезды шоубиза и дети политиков.

Так же мы писали, что нардеп Николай Тищенко и певица Ирины Билык расслабляются на популярном турецком курорте.