В Киеве водители устроили скандал на штрафплощадке, из-за того, что на стоянке работает мало сотрудников, поэтому машины возвращали слишком долго.

Об этом сообщает ТСН.

Так, инцидент произошел на стоянке, которая находится на Набережно-Луговой. Около полусотни водителей хотели забрать свои автомобили, но они не могли этого сделать потому, из-за недостаточного количества сотрудников на стоянке. Согласно правилам, если оплатить штраф через мобильное приложение, то машину должны отдать через четыре минуты. Но поскольку водителей было очень много, а сотрудников очень мало - это заняло очень много времени.

Отмечается, что прямо на штрафстоянке разгорелся скандал. Сотрудники попросили водителей прийти в другой раз, не смотря на то, что каждый день оплачивается отдельно. Именно поэтому возмущенные автомобилисты заблокировали помещение и не давали работникам штрафстоянки уйти домой. Позже туда приехала полиция и водители написали заявление.

Напомним, ранее мы писали, в каких случаях эвакуируют авто и куда обращаться, если оно на штрафплощадке. Вернуть эвакуированное транспортное средство можно только после оплаты штрафа, услуг эвакуатора и штрафстоянки.

Также мы писали, при каких условиях эвакуаторы не имеют права увозить автомобиль.