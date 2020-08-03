Опубликовано полное видео диалога с захватившим отделение банка в Киеве террористом Сухробом Каримовым, снятое за несколько мгновений до его захвата.

Каримов представился Святым духом, призвал арестовать всех президентов и политиков, которых он считает коррумпированными. Также он нелестно отозвался и о Владимире Зеленском. По его мнению, правление должно быть "общемировое" и он уже все для него приготовил.

Напомним, Ранее "Страна" писала о том, что журналистка, беседовавшая с киевским террористом Каримовым, оказалась сотрудником полиции диалога.

Мы приводим полную расшифровку их общения.

Каримов: Давайте работаем, я - Святой Дух, Господь Бог.

Журналист: У вас что-то в жизни случилось, вас все устраивает?

Каримов: А вас все устраивает в этой жизни?

Журналист: В этой жизни их много, нюансов, которые могут не устраивать меня, других журналистов.

Каримов: Все не так, ребята, Украина - это свободная страна, свободное государство. Как и все остальные страны мира. Недавно у вас выборы президента были. Вы выбрали шута. Девочка, эта, Машка. Зеленский - это Машка, он актер, шут. Он взял на себя обязательство управлять страной, быть преданным сыном страны, изменить жизнь украинцев к лучшему. Что поменялось? За эти полтора года, что-то поменялось? До него было столько президентов, хоть один президент в стране что-то поменял? Да им плевать на народ. Они к народу относятся как к скоту. Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить. Чтобы выжить. Это хорошо по-вашему?

Журналист: Подскажите, пожалуйста, вы тоже являетесь гражданином Украины?

Каримов: Я резидент Украины.

Журналист: Проживаете давно в этой стране?

Каримов: Я, да, около 5 лет.

Журналист: А те президенты, которые были до этого?

Каримов: Они все - марионетки, это шуты.

Журналист: А вы считаете, какой должен быть президент?

Каримов: Не должно быть ни одного президента. Президенты - это предатели. Какой президент заступился хоть за одного гражданина Украины?

Журналист: Подскажите, если нет президента, тогда каким должно быть правление?

Каримов: Общемировое, есть один человек, который правит всем миром. Вот и все.

Журналист: Но один человек не может управлять.

Каримов: Почему это вы так взяли? Если издавать один закон для всех - общий.

Журналист: Согласно какому закону человек должен управлять.

Каримов: Согласно закону Бога. Бог же, он один?

Журналист: При этом у нас много религий, национальностей.

Каримов: Это большая проблема в создании человечества. Что такое религия, что такое национальность, что такое государственность в целом?

Журналист: Как вы думаете, что такое религия?

Каримов: Религия - это инструмент управления, манипуляции сознанием человека. Национальность - не меньше того. Чем отличается христианин от буддиста или от мусульманина? Чем вы отличаетесь? Телом?

Журналист: Мы все верим в одного бога

Каримов: Так точно.

Журналист: А отличия?

Каримов: Половые отличия: вы женщина, я мужчина. Вот и все. Каждый из нас остается человеком.

Журналист: Как же миром может править один человек? Как определиться, кто может быть этим святым духом в этом мире?

Каримов: Вы для этого сюда пришли. Я все подготовил.

Журналист: То есть, вы решили быть этим "святым человеком"?

Каримов: Так точно.

Журналист: То есть, вы для себя определили, что вы можете сделать все, и каким-то образом улучшить то, что происходит. Давайте об Украине.

Каримов: Украина - это мало. Изменить ситуацию в Украине, а дальше в других странах будет твориться такой же хаос.

Журналист: А как же вы будете сейчас менять ситуацию во всем мире?

Каримов: В первую очередь, надо арестовать всех президентов, всех политиков, всех предателей - судьи, прокуроры. Всех надо арестовать. Ввести изначально военное положение, для того, чтобы иметь полное право арестовать этих предателей, негодяев.

Журналист: Святой дух, военное положение должен кто-то вводить.

Каримов: Я ввожу военное положение, я приказываю всем генералам, маршалам и прочим, арестовать всех президентов, всех политиков, предателей!

Журналист: Святой дух, как вы думаете, генералы послушаются?

Каримов: Конечно, а куда они денутся? Они же хотят жить, развиваться и процветать?

Журналист: Генералов очень много.

Каримов: У них есть выстроенная иерархия! Генерал сам по себе не пойдет против власти.

Журналист: Сейчас мы с вами разговариваем на русском языке (невнятная речь).

Каримов: Это их проблемы! Есть переводчики у нас.

Журналист: То есть вы будете ждать, пока переводчики будут переводить все ваши…

Каримов: Когда вы пришли выполнять свою работу, я занимался своей работой. То, что он там говорит (смотрит на трансляцию с Анатолием Шарием на телеканале ЗиК) под амфетамином - Шарий - такой же д@ил, п@рила б@ть. Извините за мой мат.

Журналист: Мы в прямом эфире, давайте…

Каримов: Хорошо

Журналист: Вы говорили, приказы всем генералам, всем-всем.

Каримов: По всей планете Земля. А что?

Журналист: Как вы думаете, как это должно происходить?

Каримов: Вот сегодня вы пришли, ведете прямой эфире, правильно?

Журналист: Да.

Каримов: Кто не согласен с моими словами? Вы согласны, что вы живете неправильно? Вами управляют, манипулируют…вот быть честной журналисткой. Если журналисту дать право выбора на 100% выполнить свою работу, то его ждет судьба Шеремета - он говорил правду, его убили. И любой журналист это знает. Как только журналист начнет работать в полной мере, как он в принципе, да…почему он вообще взялся быть журналистом?

На этом диалог был оборван задержанием злоумышленника.

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