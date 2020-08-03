В Сумской области в результате спецоперации задержан известный фотограф, которого подозревают в изнасиловании 9-летней девочки. Об этом сообщается на сайте облпрокуратуры.

Как выяснилось, фотограф познакомился с несовершеннолетней в соцсети. Между ними возникла переписка, а затем мужчина договорился с ребенком о встрече. В последних числах июля он приехал за девочкой на собственном авто.

"В пятницу, 31 июля 2020, мужчина приехал за девочкой на собственном авто и пообещал свозить в Макдональдс, однако отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование", - говорится в сообщении прокуратуры.



О случившемся стало известно матери пострадавшей девочки. Женщина обратилась в правоохранительные органы.



Тем временем фотограф продолжил писать ребенку и договаривался о следующей встрече, на которую он просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей, которые оперативно установили личность мужчины. В воскресенье, 2 августа, злоумышленник был задержан.



"Установлено, что мужчина проживает в Полтавской области, ему 31 год и он известный фотограф", – говорится в сообщении прокуратуры.



Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется причастность мужчины к аналогичным преступлениям. Задержанному уже сообщили о подозрении по двум статьям: "развращение малолетнего" и "совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица".

За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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