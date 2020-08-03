У 32-летнего гражданина Узбекистана, который сегодня захватил заложника и пытался взорвать здание "Универсал-банка" в бизнес-центре "Леонардо", мог быть сообщник.

Об этом со ссылкой на источник в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве сообщает "Интерфакс-Украина", в понедельник, 3 августа.

"У террориста мог быть сообщник. Сейчас проводится работа по установлению этого факта", - сказал источник.

Напомним, сегодня в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина захватил заложников. Он зашел в помещение и сказал, что у него в рюкзаке находится бомба. При этом в банке осталась только начальница отделения, остальным сотрудникам удалось выйти.

Позже выяснилось, что злоумышленник является гражданином Узбекистана, его зовут Сухроб Каримов. На месте происшествия несколько часов работали Нацгвардия и полиция, после чего злоумышленника задержали. Заложницу освободили, взрыва не произошло.

Прокуратура Киева открыла по данному делу уголовное производство по статье "террористический акт". По информации министра МВД Украины Антон Геращенко, Каримову могут предъявить еще одно обвинение в захвате заложников. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.