В Беларуси за несколько дней до президентских выборов, которые состоятся в это воскресенье, нарастает напряженность, а в стране ожидают Майдан с его последующим разгоном.

Основной соперник бессменного лидера Александра Лукашенко, жена арестованного блогера Светлана Тихановская, собирает на митинги десятки тысяч сторонников и обещает провести новые свободные выборы через полгода после своего избрания.

Предвыборная кампания, с беспрецедентным протестами и арестами оппонентов Бацьки, проходит на фоне резкого охлаждения отношений с Кремлем, усугубившихся после ареста российских граждан, которых Беларусь называет российскими наемниками из "ЧВК Вагнера".

"Лукашенко проводит рискованный гамбит, для того чтобы добиться уступок со стороны Москвы. Представляя себя в виде потенциальной жертвы Кремля, ему будет легче пойти на сближение с Западом", - пишет Times.

Но такой сценарий поломает подавление майдана, который прогнозируют сразу после выборов.

"Правительство отчетливо намекает, что готово применить силу против демонстрантов, но, учитывая теперешние более чем прохладные отношения с Москвой, Лукашенко не может позволить испортить отношения также и со странами Запада. Впервые за время пребывания у власти Лукашенко не в состоянии полностью контролировать события", - полагает Guardian.

Сам Бацька 4 августа выступил с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, которое несколько раз переносилось. Его более чем часовая эмоциональная речь свелась к безальтернативности выбора белорусов.

"Я не святой. У меня есть все - и хорошее, и плохое, но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, на что - нет, что я могу, а что - нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня - святое. Все. Остальное забудьте. Завтра придет, возьмет человек, новый, неизвестный, эту Конституцию, какую политику он будет проводить?" - сказал Бацька.

"Страна" опросила белорусов, что они думают о выборах, ЧВК и Лукашенко.

О Бацьке

Мнения о Лукашенко среди белорусов разделились. Противники ругают его за отсутствие улучшений жизни и диктатуру.

"Народ его слушает четверть века, и что услышали? Ничего не выполняется. А во-вторых, хватит этой демагогии. Народ сыт по горло этими сказками", - сказал нам минчанин Михаил Потапов.

"Беларусь начинала в условиях гораздо лучше, чем Польша. И где мы по сравнению с Польшей? Безработица, пособие по безработице в 10 баксов, пенсия - 150, зарплаты - 400. Ни одного нового предприятия, одни резиденции и дворцы. Возможно, Лукашенко победит, но только благодаря подтасовке голосов. Нет у него 51% голосов избирателей. Самое страшное будет, если он отдаст приказ открыть огонь на поражение собственного народа", - делится Игорь Цеханович.

"Лукашенко любит плакаться, как плохо было в девяностые. Как он, вот этими вот руками, Беларусь с колен поднимал. Как картошку собирал. Как "за яйца брался" (но потом молоко пропало). Короче, если сам себе не похвалишь, никто не похвалит. Не понимаю, почему Александру Григорьевичу ещё памятник не поставили?", - иронизирует минский предприниматель Михаил Жалибо.

"Мои знакомые, которые всегда были далеки от политики, пишут и звонят - спрашивают, куда выходить на митинг и какого числа", - говорит Юльяна Петренко.

"Лукашенко Западу неугоден и осталось только с Россией мириться. Так уже и так ему показывают в Кремле пальцем на выход. Народ молится, чтобы ушёл по хорошему. И все равно силовики, посадки, штрафы. Он не понимает, что это усугубляет ситуацию. Даже если ему нарисуют 9 августа эти проценты, он в капкане. И сколько может продлиться этот режим без поддержки Москвы и кредитов.? Думаю, к зиме он взвоет. Хотя себе он всегда найдёт икру на хлеб. Это народ взвоет", - говорит нам минчанка Евгения, попросившая об анонимности.

При этом у Лукашенко остается немало сторонников, которые хвалят его за стабильность, чистоту и порядок. И считают, что Беларусь, несмотря ни на что, развивается.

"За 26 лет страна очень расцвела. Да, есть, к чему еще стремиться, но я уверена, что вместе с ним у нас все получится", - говорит нам учительница из Минска Виолетта Алексеева.

"Я понимаю, что нужно что-то менять, но кроме Лукашенко я не вижу кандидатов. За кого голосовать? Программы у Тихановской нет, что будет делать непонятно. Я работаю оператором и свою работу знаю хорош ,но знаю и другое - поставь меня завтра директором завода, я его просто развалю. Мое мнение - каждый должен заниматься своим делом", - говорит нам Александр Бетев.

Многие говорят, что просто нет альтернативы, поэтому будут голосовать за Лукашенко.

"Всё равно переизбрание Лукашенко на новый срок неизбежно. Большинство белорусов верит ему. При нем стабильно - экономика развивается, нет 200%-ой инфляции, правительство исполняет свои обещания. Скажем так, у нас стабильный застой, и тут даже сложно спорить", - говорит Наталья Дубовицкая.

"Лукашенко явно подставляет окружение, представляя сумасшедшим диктатором. Но и альтернативы не лучше: какие-то боты. Думаю, что буду в пятый раз фоткать свой бюллетень с голосом за Бацьку. Я это делал до того, как это стало трендом", - сказал нам Алексей Лебедзев.

"Очень агрессивно и нетерпимо ведут себя противники теперешней власти, и это очень сильно настораживает и напрягает. Поэтому не знаю, даже, из "двух зол", какое выбрать наименьшее. Да, уже много лет эта власть не меняется и не меняет ничего, но, глядя на агрессию и воинственность "новых", что-то уже перемен не хочется", - признается Олег Хурсевич.

"Бацька - молодец, старается, и народ не нищий. Человек если работает, то и дом строит, и две машины имеет. Так что не совсем всё ужасно. Независимость Беларуси зависит от народа, от того, как белорус качественно будет создавать продукт, а президент (батька) мудро распределять бюджет", - говорит Сергей Настасюк.

В целом же, по словам белорусского политолога Александра Класковского, нынешняя кампания складывается очень тяжело для Лукашенко: неожиданно высокая активность населения, неожиданно популярной стала Светлана Тихановская, к которой перешли голоса снятых с выборов кандидатов Цепкало и Бабарико.

"В этой ситуации власти заинтересованы сбить волну политической активности, чтобы предотвратить возможные массовые выступления 9 августа. Никто из политологов, аналитиков, не мог себе представить, что на финише этих выборов такому жесткому несгибаемому вождю белорусскому авторитарному будет противостоять домохозяйка, женщина, которая, выходя на трибуну, откровенно говорит, что она не политик", - сказал Класковский.

Эксперты отмечают, что в эту предвыборную кампанию Лукашенко много ездит по военным частям, а с избирателями мало встречается.

"Лукашенко проводит даже не специфическую, он проводит уникальную избирательную кампанию. Вместо встреч с избирателями, вот это вот цветов, шариков, любви и восхищения, он целенаправленно объезжает военные и милицейские части. Очевидно, на попытках вернуть симпатии людей поставлен крест. Идёт кампания тупого запугивания - это с одной стороны. С другой стороны, такие действия так же могут говорить о неуверенности и сомнениях в лояльности силовиков, и активность подчеркнуто в этом направлении - проявление внимания, попытка показать им их роль, повысить важность и, следовательно, завоевать симпатии и почувствовать себя увереннее. Но столь явно декларируемое намерение удержать власть путем исключительно силовых действий, на одной лишь "целевой группе" - риск, похлеще равной агитации. Скорее всего, сомнения в лояльности его беспокоят. Одна рота, внезапно бросившая щиты, может изменить историю Беларуси", - сказал нам политолог Виктор Рубцов.

О российской ЧВК в Беларуси

О задержании россиян, которые, по утверждению следствия, готовили массовые беспорядки в стране накануне президентских выборов, ходят разные мнения. Сами они уверяют, что летели через Беларусь в Турцию. Правда, далее их показания расходятся. Одни уверяют, что летели в Венесуэлу, другие, что в Сирию, а третьи просто говорят, что хотели посмотреть на Собор Святой Софии.

Одни верят, что Россия пыталась вмешаться в выборы и вспоминают историю с россиянами Петровым и Башаровым, которых британская полиция называла подозреваемыми по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, и которые утверждали, что ездили в британский Солсбери только чтобы посмотреть на собор. В белорусских соцсетях на эту тему уже ходит много мэмов и фотожаб.

"Какая же у людей память то короткая. Неужели забыли историю с полонием? Тогда тож пару "туристов" башню собора "осматривали", - говорит Андрей Цекало.

"Башаровы" хотели в Стамбул, но почему-то при допросе оказалось, что они одним и тем же самолётом хотели лететь, кто на Кубу, кто в Венесуэлу, кто в Стамбул а, кто и в Сирию! Совсем хлопцы забыли, кто куда должен был лететь", - пишет в Facebook Алексей Вячорка.

Другая версия - это спланированная операция белорусских спецслужб (возможно, совместно с российскими), чтобы отвлечь народ от протестов.

"Задержание бойцов ЧВК "Вагнер" стало поводом, чтобы ужесточить контроль и попытаться сбить протестную активность", - говорит нам Игорь Цеханович.

"Сам Лукашенко всю эту игру затеял, чтобы люди перекинулись на эту разводку", - считает минчанка Вера Малафюк.

"У меня ощущение, что силовики сговорились и троллят президента. Иного объяснения такому нагромождению нелепиц у меня нет", - пишет минчанин Виталий Запекин.

"Да такое же кино скорее всего, как и с "Белым легионом" (три года назад от имени этой организации, которой не существует уже несколько лет, появились призывы выйти на протесты, оппозиция тогда назвала это "фейком и провокацией", - Ред.). Но в Кремле такое не простят. Отжим "Белгазпромбанка" переплюнули", - полагает Михаил Жалибо.

О возможной постановке говорит и журналист Александр Удафович.

"Ранее уже возбуждалось дело "Белого легиона", сообщалось о диверсантах, подбрасывавших в колодцы мирных белорусов отравленных крыс, а также о прорыве через госграницу на джипе группы вооруженных украинских боевиков. В итоге все эти дела оказывались "пустышками", призванными напугать белорусов накануне выборов", - сказал нам Удафович.